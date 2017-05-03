شاهد: شرطي أمريكي ينقذ طفلا مصابا بالتوحد من الغرق

أنقذ شرطي أمريكي طفلا صغيرا من الغرق في ولاية كانساس.

وأظهر مقطع مصور الشرطي وهو ينقذ الطفل المصاب بالتوحد من الغرق بعد انزلاقه في بركة حديقة.

ومن حسن حظ الطفل أن الضابط وُجد في المكان المناسب والزمان المناسب بالصدفة حيث كان في طريقه إلى حي سكني تلقى بلاغا بوقوع سطو مسلح فيه، وبينما كان في سيارته بتجاه الحي شاهد الطفل وهو ينزلق في بركة الحديقة التي كاد أن يغرق فيها لولا أن انتشله الشرطي منها.

ولاحقا اكتشف الضابط أن الطفل مصاب بالتوحد وأن يسكن على بعد عدة مبان من الحديقة وخرج من المنزل دون أن يلاحظه أحد من أبويه.

واستدعى الشرطي سيارة الإسعاف التي نقلت الطفل إلى المستشفى لفحصه.