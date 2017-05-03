شاهد: انطلاق أولى رحلات أغلى قطار في العالم

أطلقت شركة سكة حديد شرق اليابان أولى رحلات قطارها الفاخر شيكي ـ شيما.

وتبلغ تكلفة السفر على الجناح الذي يسع شخصين لمدة أربع أيام من طوكيو إلى هوكايدو نحو 10 آلاف دولار، وهو ما جعله الأغلى على مستوى العالم.

ويحتوي القطار على ١٧ كابينة فقط، وقد بيعت جميع تذاكر القطار الأول بالقرعة نظراً لارتفاع الطلب عليها.

ويضم القطار عشر عربات ذات طابقين، ويتميز بوجود مطعم فاخر، فضلا عن وجود 17 جناحا يتسع كل واحد منها لراكبين، ويضم كل جناح في القطار سريرا ومساحة تخزين ومرحاضا به مكان خاص للاستحمام.

ويستوعب القطار 34 راكبا فقط خلال كل رحلة يقوم بها عبر شرق البلاد، في حين تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة لمدة يومين على متن القطار 320 ألف ين ياباني، أي ما يعادل 2850 دولارا أمريكيا للشخص الواحد، ما يجعله الأغلى على مستوى العالم.

وصمم القطار المهندس كين كيويوكي أوكوياما، الذي صمم عدة طرازات من سيارات بورش وفيراري ومازيراتي.