شاهد: إنقاذ رجل غرق تحت أطنان من الزجاجات الفارغة

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ رجل غرق تحت أطنان من الزجاجات البلاستيكية الفارغة في شرق الصين.

وسقط الرجل في تل الزجاجات الفارغة بينما كان يحاول إخراج سلم من وسط الكومة الهائلة التي زاد ارتفاعها عن الستة أمتار.

وظهر الإنهاك على الرجل، الذي يمتلك مصنعا لإعادة استخدام الزجاجات الفارغة، لدى إخراجه من تحت التل.

وقال رجال الإنقاذ إن نقص الأوكسجين وارتفاع الحرارة مثلتا تهديدا كبيرا على حياة الرجل.

وحاولت فرق الإنقاذ في البداية شد الرجل بالحبال لكن ثقل وزنه حال دون ذلك، ما اضطرهم إلى إحداث ثقب في السور الصلب الذي يحيط بتل الزجاجات ليتمكنوا من إفراغها ومن ثم إخراجه من تحتها.