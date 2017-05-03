البث الحي
منوعات

شاهد: إنقاذ رجل غرق تحت أطنان من الزجاجات الفارغة

3/5/2017

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ رجل غرق تحت أطنان من الزجاجات البلاستيكية الفارغة في شرق الصين.

وسقط الرجل في تل الزجاجات الفارغة بينما كان يحاول إخراج سلم من وسط الكومة الهائلة التي زاد ارتفاعها عن الستة أمتار.

وظهر الإنهاك على الرجل، الذي يمتلك مصنعا لإعادة استخدام الزجاجات الفارغة، لدى إخراجه من تحت التل.

وقال رجال الإنقاذ إن نقص الأوكسجين وارتفاع الحرارة مثلتا تهديدا كبيرا على حياة الرجل.

وحاولت فرق الإنقاذ في البداية شد الرجل بالحبال لكن ثقل وزنه حال دون ذلك، ما اضطرهم إلى إحداث ثقب في السور الصلب الذي يحيط بتل الزجاجات ليتمكنوا من إفراغها ومن ثم إخراجه من تحتها.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)