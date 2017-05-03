بلدات ساحلية بريطانية تجرّم إطعام طيور النورس

جرمت منطقة ساحلية في بريطانيا إطعام طيور النورس بعد أن سئمت من مهاجمة هذه الطيور لرواد الشواطئ في مشاهد أشبه بأفلام الرعب.

وفرض مجلس منطقة ديفون الشرقية، التي تضم منتجعات شهيرة مثل إكسموث وسيدموث، غرامة 80 جنيها إسترلينيا (100 دولار) على من يطعم هذه الطيور.

وقال عضو المجلس إيان تشوب: "أصبحت طيور النورس معتادة على أن يقدم لها الناس الطعام وستهاجمهم إن لم يفعلوا".

وأضاف: "لا يكون الأمر لطيفا عندما تأتي.. يتحول الأمر تقريبا إلى ما يشبه أفلام الرعب" مقارنا ما يحدث بفيلم (الطيور) الشهير للمخرج البريطاني ألفريد هيتشكوك.

وقال لرويترز إنه منذ فترة يطالب السائحون وأصحاب الشركات في المنطقة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إطعام النورس من مجرد توجيه تحذيرات.

وستطبق الغرامة على من يقومون بإطعام طيور النورس بشكل منتظم وكذلك المطاعم التي تترك حاويات مخلفاتها مفتوحة.