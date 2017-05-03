البث الحي
منوعات

براد بيت: الانفصال عن أنجلينا مثل "الموت"

أنجلينا جولي وبراد بيت
أنجلينا جولي وبراد بيت
3/5/2017

وصف الممثل الأمريكي براد بيت انفصاله عن زوجته الممثلة أنجلينا جولي بأنه كان مثل " الموت".

وكانت أنجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في آب/أغسطس 2016.

وقد اعترف  براد 53 عاما في أول حوار له بعد انفصاله عن أنجلينا أنه يحمل نفسه مسؤولية انهيار الزواج.

وقال في حواره مع مجلة جي كيو ستايل"  الانفصال كان بسببي . إذا أحببت شخصا يجب أن تطلق سراحه ، الأن أعلم ما يعني ذلك".

وأضاف" يعني أن تحب دون ملكية ويعني أن لا تتوقع شيئا في المقابل".

وأوضح براد، الذي بدا أكثر نحافة ، أنه توقف عن تناول الكحوليات، معترفا أن إدمان الكحوليات أصبح مشكلة في حياته أثناء زواجه.

وقال " إنني أحب تناول الكحوليات للغاية وكنت أتناولها كثيرا، ولكني أدركت إنني لا أريد أن أعيش كهذا".

وقد ظهر براد في ثلاث صور بالمجلة ولم يظهر في أي من الصور وهو يضحك.

ويذكر أن براد وأنجلينا لديهما ستة أبناء، ثلاثة بالتبني وثلاثة بيولوجيين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)