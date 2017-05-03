براد بيت: الانفصال عن أنجلينا مثل "الموت"

وصف الممثل الأمريكي براد بيت انفصاله عن زوجته الممثلة أنجلينا جولي بأنه كان مثل " الموت".

وكانت أنجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في آب/أغسطس 2016.

وقد اعترف براد 53 عاما في أول حوار له بعد انفصاله عن أنجلينا أنه يحمل نفسه مسؤولية انهيار الزواج.

وقال في حواره مع مجلة جي كيو ستايل" الانفصال كان بسببي . إذا أحببت شخصا يجب أن تطلق سراحه ، الأن أعلم ما يعني ذلك".

وأضاف" يعني أن تحب دون ملكية ويعني أن لا تتوقع شيئا في المقابل".

وأوضح براد، الذي بدا أكثر نحافة ، أنه توقف عن تناول الكحوليات، معترفا أن إدمان الكحوليات أصبح مشكلة في حياته أثناء زواجه.

وقال " إنني أحب تناول الكحوليات للغاية وكنت أتناولها كثيرا، ولكني أدركت إنني لا أريد أن أعيش كهذا".

وقد ظهر براد في ثلاث صور بالمجلة ولم يظهر في أي من الصور وهو يضحك.

ويذكر أن براد وأنجلينا لديهما ستة أبناء، ثلاثة بالتبني وثلاثة بيولوجيين.