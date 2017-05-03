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الجزيرة تنظم مؤتمر "مستقبل الإعلام" التقني

3/5/2017

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية مؤتمراً عالمياً متخصصاً في تقنيات الإعلام والبث التلفزيوني، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يومي 10 و11 مايو أيار 2017 بالدوحة.

 تحت عنوان: "مستقبل الإعلام – قمة الرواد".

ويجمع المؤتمر ممثلي مؤسسات إعلامية، ومسؤولين من كبريات الشركات التقنية العاملة في مجال الحلول الرقمية والابتكارات، للاطلاع على آخر التقنيات المستخدمة في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وأبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين لمواكبة التطور التقني المتسارع. ويتيح المؤتمر فرصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات، بين نخبة من العاملين في مجالي التقنية والإعلام.

وقال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، "إن هذه الفعالية تمثل فرصة فريدة لمسؤولي المؤسسات الإعلامية والعاملين في الصحافة لمناقشة الأفكار المتعلقة بأحدث التقنيات ذات الصلة بعملهم، والتوجيهات الخاصة بآخر الابتكارات التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني والإعلام الرقمي، كما تمكن من استشراف مستقبل غرف الأخبار، والتغيرات المتوقعة في طبيعة عملها، في ظل التطور التقني المتسارع الذي تشهده صناعة الإعلام".

المصدر : الجزيرة مباشر
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