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ليندسي لوهان تهنئ المسلمين بحلول رمضان

ليندسي لوهان للمسلمين: رمضان سعيد وجميل
ليندسي لوهان للمسلمين: رمضان سعيد وجميل
28/5/2017

هنأت النجمة العالمية ليندسي لوهان، المسلمين بحلول شهر رمضان عبر صفحتيها بموقعي التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر.

ونشرت الممثلة الأمريكية صورة لها على إنستغرام وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض منقوشًا بزهور حمراء، وعلقت عليها بقول رمضان مبارك وجميل وأتبعتها بوسم "رمضان سعيد #happyramadan".

وكانت لوهان أثارت ضجة قبل عدة أشهر حينما انتشرت صورة لها وهي تحمل القرآن الكريم، وصورة أخرى وهي ترتدي الحجاب وتقف بجوار إحدى السيدات، ويشار إلى أنها حاولت صيام 3 أيام من شهر رمضان.

وتساءل متابعوها ما إذا كانت ستعاود تجربة الصيام مرة أخرى في الشهر الفضيل، وحظيت تهنئة النجمة الأمريكية للمسلمين بانتشار واسع وإعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

المصدر : الجزبرة مباشر + تويتر
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