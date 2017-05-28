البث الحي
منوعات|كوريا الجنوبية

شاهد: سياسي يثير استياء واسعا بتصرف غير لائق

28/5/2017

تداول نشطاء على يوتيوب، لقطات أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسياسي من كوريا الجنوبية، تصرَف بشكل غير لائق مع أحد مساعديه أثناء وصوله المطار.

وظهر السياسي كيم مو سونغ (65 عامًا) وهو يدخل صالة الوصول في مطار غيمبو الدولي بالعاصمة سول، وقبل خروجه من الباب قام بدفع حقيبة سفره ذات العجلات على الأرض إلى شخص كان بانتظاره دون أن يلتفت أو ينظر إليه على الإطلاق، بينما كانت كاميرات التلفزيون تستقبله.

وأثار التصرف غير اللائق لسونغ غضب واستفزاز رواد الإنترنت في كوريا الجنوبية، ووصفوا موقفه بعدم الاحترام كما وصفوا سونغ بالغطرسة والغرور، موجهين إليه انتقادات حادة ولاذعة.

وتداولت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، القصة التي أثارت غضبًا وسخريةً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)