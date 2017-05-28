شاهد: سياسي يثير استياء واسعا بتصرف غير لائق

تداول نشطاء على يوتيوب، لقطات أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسياسي من كوريا الجنوبية، تصرَف بشكل غير لائق مع أحد مساعديه أثناء وصوله المطار.

وظهر السياسي كيم مو سونغ (65 عامًا) وهو يدخل صالة الوصول في مطار غيمبو الدولي بالعاصمة سول، وقبل خروجه من الباب قام بدفع حقيبة سفره ذات العجلات على الأرض إلى شخص كان بانتظاره دون أن يلتفت أو ينظر إليه على الإطلاق، بينما كانت كاميرات التلفزيون تستقبله.

وأثار التصرف غير اللائق لسونغ غضب واستفزاز رواد الإنترنت في كوريا الجنوبية، ووصفوا موقفه بعدم الاحترام كما وصفوا سونغ بالغطرسة والغرور، موجهين إليه انتقادات حادة ولاذعة.

وتداولت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، القصة التي أثارت غضبًا وسخريةً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.