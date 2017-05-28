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شاهد: الصدمات الكهربائية تحسن طعم الأعشاب

28/5/2017

الريحان عشب يتمتع بطعم مميز يحبه الملايين. لكنه عندما يجف يمكن أن يفقد الكثير من طعمه ونكهته. غير أن باحثين بجامعة "لند" السويدية طوروا أسلوبا لتحسين طعم الأعشاب بتقنية فريدة.

وتعتمد هذه التقنية على تعريض العشب لصدمة كهربائية تجعله يحتفظ بنكهته وطعمه.

وقال الباحث فيديريكو غوميز إنه أجرى تجارب على الريحان أدت إلى جفاف الريحان بعد تعريضه لصدمات كهربائية قصيرة، لكنه ظل محتفظا بطعمه ورائحته مثل العشب الطازج.

ووفقا للباحثين فإن هذه الصدمات تؤدي إلى تفتيح مسام أوراق العشب. وفي حين يفقد العشب طعمه ونكهته خلال عملية التجفيف العادية، فإنه بطريقة الصدمات الكهربائية يتم تفتيح المسام بشكل دائم، وتكون عملية التجفيف أسرع، ما يجعل العشب يحتفظ بأكبر قدر من طعمه ورائحته ونكهته.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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