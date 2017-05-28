شاهد: أطفال يقلدون آباءهم بطريقة طريفة

حصدت لقطات لأطفال رضع يقلدون آباءهم بطريقة طريفة، أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من يوم على نشرها بصفحة "Yalla Feed Video" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورصد المقطع أفضل اللقطات التي تفاعل خلالها الأطفال مع آبائهم، وشاركوهم تقليد حركاتهم وتعبيراتهم وكلامهم وحتى طريقة الأداء، على الرغم من صغر سن الكثير من الأطفال في الفيديو فجميعهم تقريبا لم يتعد عمره 3 سنوات.

ويستغل الكثير من الآباء وجودهم بمفردهم مع الأطفال في تعليمهم أشياء غريبة، ومن خلال هذا الفيديو يتضح استجابة الأطفال لتلك التصرفات ومحاولة تقليدها بمرح وسعادة، وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا