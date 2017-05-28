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بالصور: رئيس وزراء كندا يتنازل عن منصبه لـ"طفلة"

الطفلة بيلا.. رئيس وزراء كندا ليوم واحد بعد فوزها في مسابقة
الطفلة بيلا.. رئيس وزراء كندا ليوم واحد بعد فوزها في مسابقة
28/5/2017

تنازل رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، عن منصبه لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لمدة يوم واحد بعد فوزها في مسابقة خاصة بالأطفال نظمتها محطة سي بي سي الكندية.

ونشرت القناة على موقعها وصفحتها الخاصة بالأطفال على فيسبوك، صور الطفلة الفائزة وتدعى بيلا وهي من مدينة تومسون في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا، بصحبة رئيس الوزراء الذي استقبلها في مكتبه بالعاصمه أوتارا، حيث اجتمع بها وعائلتها.

وهنأت القناة الطفلة بفوزها في المسابقة قائلة "تهانينا إلى بيلا البالغة من العمر 5 سنوات من مانيتوبا للفوز بالمسابقة! تهانينا بيلا – رئيس وزرائنا الفائز ليوم!".

وفازت بيلا بالمسابقة بعد أن كتبت رسالة قوية إلى محطة سي بي سي الكندية قائلة "بصفتي رئيس الوزراء، سأحرص على أن يكون لدى الجميع منازل، وأن الجميع آمنون، وأتعامل مع الجميع وأحتضنهم، وسأحرص على الحفاظ على سلامة الحيوانات والعالم من حولنا، وسأكون متأكدة من أن كل كندي يتمتع بصحة جيدة".

وجذب رئيس الوزراء الأنظار إليه بطريقة استقباله للطفلة بيلا في مكتبه، وتحقيق رغبتها ومساعدتها بكل فرح وود في بناء حصنها المنيع بأشياء طفولية حسبما أرادت، ولم يتردد في نقل أثاث المكتب هنا وهناك حتى أتما المهمة معًا بسلام، لتنعم بمنصبها الجديد حتى نهاية اليوم.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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