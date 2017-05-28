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أمريكي مسلم يقاضي مطعم بيتزا قدم له لحم خنزير

28/5/2017

رفع مسلم في الولايات المتحدة دعوى ضد سلسلة مطاعم بيتزا أمريكية شهير بعدما اكتشف أن الببروني المقدم له في البيتزا كان مصنوعا من لحم الخنزير رغم أن البيتزا كان مكتوبا عليها "حلال".

ووفقا للدعوى فإن محمد بازي، من مدينة ديربورن بولاية ميتشغان الأمريكية، طلب بيتزا مرتين من أحد فروع مطاعم شركة "ليتل سيزرز"، وهي ثالث أكبر سلسلة مطاعم في الولايات المتحدة، بمدينة ديربورن، وقد كان مكتوبا على علب البيتزا كلمة "حلال" في حين كانت البيتزا من الداخل عليها الببروني المصنوع من لحم الخنزير.

لكن جيل بروكتور، المتحدثة باسم شركة ليتل سيزرز، قالت في بيان إن الشركة تعتقد أن هذه الدعوى لا أساس لها. لكنها أضافت أن الشركة تأخذ الأمر على محمل الجد.

وقال محامي بازي إن موكله استطاع التعرف على لحم الخنزير في البيتزا لأنه عمل سابقا في مطعم بيتزا ويستطيع التفرقة بين الأنواع المختلفة للببروني، كما استطاعت زوجته التعرف على لحم الخنزير لأنها كانت كاثوليكية قبل إسلامها، وتستطيع معرفة طعم لحم الخنزير.

ووفقا للدعوى فقد أصيب الزوجان بالغثيان وتقدما بشكوى للشرطة بعدها بثلاثة أيام.

وقال ماجد مغني، محامي بازي، إنه أقام الدعوى عشية شهر رمضان، حتى لا يتكرر هذا الخطأ مع أي مسلم خلال الشهر.

ونقل موقع "ديترويت فري برس" عن مغني قوله: "هذا أمر مزعج. ونريد  أن يعلم الجميع بالأمر، وخصوصا خلال شهر رمضان، لأنه سيكون أمرا سيئا إذا اشترى مسلمون في ديربورن بيتزا من ليتل سيزرز واكتشفوا أنهم يأكلون لحم الخنزير".

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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