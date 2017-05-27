شاهد: قفزة عروس في حفل زفافها تعرضها للغرق

حصدت لقطات لعروس حاولت تنفيذ قفزة مجنونة مع عريسها في المياه، نحو مليوني ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين على نشرها بصفحة "Fail Army" على فيسبوك.

وحاولت العروس تقديم فقرة مختلفة ومثيرة ضمن برنامج حفل الزفاف، فقررت تنفيذ تلك القفزة المجنونة مع عريسها في المياه وهما بملابس الزفاف ليتحول الأمر في ثوان إلى مشهد كاد ينتهي بكارثة.

وظهرت العروس وهي تقفز في المياه نحو عريسها الذي بدا يتلقفها، ويبدو أن فستان العرس كان ثقيلًا إلى حد أن المياه غطتها بالكامل وسحبتها لأسفل، وكادت تغرق لولا أن قفز الكثيرون لإنقاذها في الوقت المناسب.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الكثيرون انتقادات لاذعة للعريس الذي بدا بطيئًا في محاولة إنقاذ عروسه، فلم يساعد في إنقاذها بنفس السرعة التي أبداها الآخرون.

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