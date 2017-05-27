البث الحي
منوعات

شاهد: قفزة عروس في حفل زفافها تعرضها للغرق

قفزة مجنونة في حفل زفاف تعرض عروس للغرق
قفزة مجنونة في حفل زفاف تعرض عروس للغرق
27/5/2017

حصدت لقطات لعروس حاولت تنفيذ قفزة مجنونة مع عريسها في المياه، نحو مليوني ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين على نشرها بصفحة "Fail Army" على فيسبوك.

وحاولت العروس تقديم فقرة مختلفة ومثيرة ضمن برنامج حفل الزفاف، فقررت تنفيذ تلك القفزة المجنونة مع عريسها في المياه وهما بملابس الزفاف ليتحول الأمر في ثوان إلى مشهد كاد ينتهي بكارثة.

وظهرت العروس وهي تقفز في المياه نحو عريسها الذي بدا يتلقفها، ويبدو أن فستان العرس كان ثقيلًا إلى حد أن المياه غطتها بالكامل وسحبتها لأسفل، وكادت تغرق لولا أن قفز الكثيرون لإنقاذها في الوقت المناسب.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الكثيرون انتقادات لاذعة للعريس الذي بدا بطيئًا في محاولة إنقاذ عروسه، فلم يساعد في إنقاذها بنفس السرعة التي أبداها الآخرون.

شاهد الفيديو من هنا

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون (رويترز)