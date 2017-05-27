البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: عروس تقذف شعرها المستعار بدلا من باقة الورد

27/5/2017

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات لعروس شجاعة مصابة بالسرطان وهي تلقي شعرها المستعار "باروكة" على صديقاتها قبل رمي باقة الورد في حفل الزفاف.

وقررت جيمي ستاينبورن أن تحتفل بزواجها من خطيبها جون ستيفنسون، بعد معركة مع سرطان عنق الرحم استمرت 16 شهرا.

وظهرت جيمي في مقطع تداوله الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعد لإلقاء باقة الورد على صديقاتها اللاتي اصطففن خلفها بحدائق فيريفلي في ميدلوثيان بولاية تكساس الأمريكية.

لكنها فاجأت الجميع بتصرف جرئ حيث نزعت الباروكة التي تغطي رأسها وقذفتها بدلًا من باقة الورد ما جعل الحضور يهتف ويصفق لها بكل حماس، ثم ألقت باقة الورد على صديقاتها في النهاية وسط فرحة غامرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون (رويترز)