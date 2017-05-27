شاهد: عروس تقذف شعرها المستعار بدلا من باقة الورد

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات لعروس شجاعة مصابة بالسرطان وهي تلقي شعرها المستعار "باروكة" على صديقاتها قبل رمي باقة الورد في حفل الزفاف.

وقررت جيمي ستاينبورن أن تحتفل بزواجها من خطيبها جون ستيفنسون، بعد معركة مع سرطان عنق الرحم استمرت 16 شهرا.

وظهرت جيمي في مقطع تداوله الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعد لإلقاء باقة الورد على صديقاتها اللاتي اصطففن خلفها بحدائق فيريفلي في ميدلوثيان بولاية تكساس الأمريكية.

لكنها فاجأت الجميع بتصرف جرئ حيث نزعت الباروكة التي تغطي رأسها وقذفتها بدلًا من باقة الورد ما جعل الحضور يهتف ويصفق لها بكل حماس، ثم ألقت باقة الورد على صديقاتها في النهاية وسط فرحة غامرة.