شاهد: شاب في مواجهة مع ثعبان سام

حصد مقطع مصور لشاب يداعب ثعبانا ساما أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام من نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحظي الشاب نيك بيشوب الذي نشأ في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقه لقطات عجيبة في الغابات مع الثعابين والسحالي والبرمائيات والحيوانات البرية.

وفي المقطع يظهر الشاب وهو يوثق لقاءه في إحدى الغابات مع ثعبان سام من نوع "راتل"، ليبرهن أن الثعبان لا يريد لدغه، وإثبات أن تلك الثعابين السامة لا تؤذي أو تعض إلا في حال شعورها بالتهديد كحل أخير، أو في حالة صيدها للفرائس.

وظهر الشاب وهو يجلس بثبات أمام الثعبان الذي لم يفكر في مهاجمته، وما إن لمس الشاب ذيله حتى صعد فوق ساق الشاب لتهديده.

وسرعان ما عاد الشاب لثباته حتى يهدأ الثعبان ثم داعبه بعصا صغيرة حتى تمكن الشاب من الفرار بعيدًا عنه بسرعة في حين أخذ الثعبان وضع استعداد للهجوم بعدما شعر بأن الشاب يمثل خطرًا عليه.