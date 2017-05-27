البث الحي
منوعات

شاهد: شاب في مواجهة مع ثعبان سام

27/5/2017

حصد مقطع مصور لشاب يداعب ثعبانا ساما أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام من نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحظي الشاب نيك بيشوب الذي نشأ في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقه لقطات عجيبة في الغابات مع الثعابين والسحالي والبرمائيات والحيوانات البرية.

وفي المقطع يظهر الشاب وهو يوثق لقاءه في إحدى الغابات مع ثعبان سام من نوع "راتل"، ليبرهن أن الثعبان لا يريد لدغه، وإثبات أن تلك الثعابين السامة لا تؤذي أو تعض إلا في حال شعورها بالتهديد كحل أخير، أو في حالة صيدها للفرائس.

وظهر الشاب وهو يجلس بثبات أمام الثعبان الذي لم يفكر في مهاجمته، وما إن لمس الشاب ذيله حتى صعد فوق ساق الشاب لتهديده.

وسرعان ما عاد الشاب لثباته حتى يهدأ الثعبان ثم داعبه بعصا صغيرة حتى تمكن الشاب من الفرار بعيدًا عنه بسرعة في حين أخذ الثعبان وضع استعداد للهجوم بعدما شعر بأن الشاب يمثل خطرًا عليه.

المصدر : الجزبرة مباشر + فيسبوك
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون (رويترز)