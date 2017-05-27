شاهد: سرب نحل يجبر قطيع فيلة على الفرار

نشرت قناة "Raw Wild" على يوتيوب، لقطات رصدتها سائحة تدعى كاثرين فان إيك، في جنوب أفريقيا، لقطيع من الفيلة يفر هربًا أمام سرب من النحل.

وأظهرت اللقطات قطيعًا من عشرات الفيلة يبدو عليها الرعب وبدأت تركض في فزع وألم هربًا من لسعات سرب النحل الذي يطاردها.

وتسببت لدغات سرب النحل في حالة هياج بين قطيع الفيلة بعد إزعاجها ومضايقتها، ثم مطاردتها ما أجبر الفيلة على الفرار والهرب بعيدًا عن مكان النحل، حتى وصلت إلى طريق السيارات.

وعلقت كاثرين على اللقطات عبر صفحتها على فيسبوك بقولها"إنه من المثير والطريف أن ترى أكبر الحيوانات على الأرض وهي تفر من نحل صغير بهذا الشكل".