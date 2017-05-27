شاهد: رد فعل طفل يرى شقيقه المولود حديثا لأول مرة

تداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات مؤثرة ورائعة ترصد رد فعل طفل لحظة رؤيته لشقيقه المولود حديثًا لأول مرة.

ولم يصدق الصغير نفسه ودخل في حالة من السعادة والفرح والبهجة عندما رأى شقيقه الرضيع لأول مرة خلال زيارته لوالدته في المستشفى عقب الولادة.

وأظهر الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، الطفل وهو يحمل هدية على شكل دمية ويمشي داخل المستشفى بصحبة والده، وما إن دخل غرفة والدته حتى ركض نحوها بفرح وقدم لها الهدية.

وجلس الطفل بجوار والدته على السرير وظل يتأمل شقيقه الجديد، وطلب أن يحمله ليداعبه وما إن حمله حتى بدأ باحتضانه وتقبيله بمنتهى السعادة والحب.