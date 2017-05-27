شاهد: رد فعل رضيع نائم أخبره والده أنه يحبه

نشر موقع "نيوز فلير" لقطات ترصد رد فعل مدهش من طفل رضيع نائم في سبات عميق، تأثر بكملة همس بها والده في أذنه.

التقط المقطع في مقاطعة تشارلستون الأمريكية، وظهر فيه رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر يتفاعل ويبتسم حين همس والده في أذنه بكلمة "أنا أحبك" بينما كان الرضيع نائمًا في سبات عميق.

وظهرت ابتسامة الطفل جلية وواضحة ومرسومة على وجهه، في حين ظل الرضيع نائمًا ولم يستيقظ، فعلى ما يبدو أن الطفل يرتاح ويشعر بالسكينة والطمأنينة حين يسمع تلك الكلمة من والده وكأنها تأتيه في الأحلام.

وذكر والد الطفل أن ابنه يبتسم دائمًا وهو نائم حين يهمس في أذنه بتلك الكلمات.

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