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منوعات|تركيا

مدرسة تركية تتحول لسوق خيرية والبائعون تلاميذها

26/5/2017

تقمص تلاميذ إحدى المدارس في ولاية طرابزون شمالي تركيا، دور باعة الخضار في السوق، من أجل تقديم الدعم لأقرانهم الأيتام حول العالم.

وتسابق تلاميذ مدرسة "تشوكور تشاير" في الولاية، على بيع أنواع من الخضراوات والأطعمة، في ساحة المدرسة وهم يرتدون الملابس التقليدية، فيما توافد أهالي الطلاب للشراء.

ويذهب ريع السوق الخيرية إلى مشروع "يبتسم العالم بابتسامة اليتيم"، لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) من أجل شراء احتياجات الأيتام المختلفة من غذاء وكساء ومستلزمات تعليمية وغيرها.

وفي حين تفنن الطلبة في كتابة لافتات تشجع على شراء بضاعتهم، ارتدى أحدهم زي الشرطة وشرع في تنظيم عملية البيع.

وقالت أمينة يني، إحدى المتطوعات مع هيئة الإغاثة الإنسانية في طرابزون، إن ريع مبيعات السوق سيذهب لقسم الأيتام في الهيئة الذي يرعى 204 آلاف طفل يتيم في 45 دولة.

وشكرت يني معلمي المدرسة والطلبة على دعمهم.

وقالت الطالبات منى ألبيرق، وزمرة بالجي، وعليا كاوين، إنهن قمن ببيع منتجات عضوية ضمن المشروع وإن هدفهن أن يتمكن الأطفال الأيتام من الحصول على ما يرغبون فيه.

المصدر : الأناضول
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