مؤسس فيسبوك: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

عاد مؤسس موقع فيسبوك إلى جامعة هارفارد، التي تركها قبل إتمام دراسته للبدء في شبكة التواصل الاجتماعي، لمناشدة طلاب السنة النهائية المساعدة في تصميم شبكة أمان اجتماعي جديدة‭‭.

وقال مارك زوكربرغ مؤسس أكبر شركة في مجال التواصل الاجتماعي في العالم والبالغ من العمر 33 عاما إنه ما كان ليخاطر بترك الجامعة المرموقة إذا لم يكن على علم بأن أسرته ستكون داعمة له حال فشله.

وقال زوكربرغ للحضور "هناك شيء خاطئ في نظامنا عندما أستطيع أن أترك الدراسة هنا وأجني مليارات الدولارات في عشرة أعوام بينما الملايين من الطلاب لا يمكنهم سداد ديونهم، ابدأ عملك بمفردك".

وقال زوكربرغ الذي حصل أيضا على دكتوراه فخرية في القانون "عندما لا تكون لديك حرية لتبني فكرتك وتحولها إلى مشروع تاريخي فجميعنا نخسر".، وأضاف أن الشباب يتحملون مسؤولية خلق هدف من أجل العالم.

ومنذ إطلاقه عام 2004 أوحى فيسبوك بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع مماثلة مثل تويتر وسنابشات.

وحاليا يستخدم 1.9 مليار شخص فيسبوك كل شهر.

ولم يكن خطاب زوكربرغ في حرم جامعة هارفارد هو الأول الذي يلقيه أحد الطلاب الذين لم يكملوا دراستهم أمام الخريجين في الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.

فقد تحدث بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007 بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة ليركز على الأعمال الخيرية.