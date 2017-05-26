شاهد: لقطات صادمة لطفل يحاول الرضاعة من أمه الميتة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو صادما لطفل يحاول الرضاعة من أمه التي توفيت.

وظهرت السيدة وهي ملقاة بالقرب من قضبان للسكك الحديدية في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وقالت وكالة أنباء هندية نشرت المقطع، إن المرأة لقيت حتفها بعد أن صدمها قطار.

وحصلت الوكالة على اللقطات من هواة قاموا بتصوير المقطع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عمر الرضيع يزيد قليلا عن العام.

وتصدرت اللقطات عناوين الصحف المحلية بعد أن انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية.

ونُقل الطفل إلى مستشفى محلي حيث قالت ممرضة إنه بخير لكنه يعاني من نوبة برد.