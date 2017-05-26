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شاهد: فرقة موسيقية تعزف تحت الماء!

26/5/2017

الساحة التي تقدم عليها هذه الفرقة عروضها ليست ساحة عادية، والفرقة التي تقدم عروضها ليست أيضا فرقة عادية.

ففرقة "بيتوين ميوزيك" تقدم عروضها تحت الماء في جولات حول العالم.

وبدأت الفرقة تقديم عروضها تحت الماء منذ عام 2009، واستعانت منذ ذلك الوقت بعلماء وصناع آلات موسيقية وأيضا بخبرات غواصين مهرة.

ويقدم أعضاء الفرقة عروضهم من داخل أحواض زجاجية ضخمة يتم وضعها على المسرح.

ويتعين على عازفي الفرقة تنظيم عملية التنفس ليتمكنوا من العزف على آلاتهم في وقت واحد.

وتقوم الفرقة بتصنيع آلات موسيقية خاصة لتناسب تقديم العروض تحت الماء، وتستعين بمكبرات خاصة للصوت لنقل الموسيقى لجمهور المشاهدين.

المصدر : أسوشيتد برس
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