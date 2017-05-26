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شاهد: عرض للأضواء والألوان ينير معالم سيدني

26/5/2017

انعكست الألوان والأضواء على جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا الشهيرة في المدينة ضمن مهرجان "فيفيد" السنوي للأضواء.

وأضاءت رسوم متحركة لحيوانات تنبض بالحياة وكائنات خيالية أخرى، بمصاحبة الموسيقى الإلكترونية، أشرعة دار أوبرا سيدني التي تعد أحد أكبر معالم الجذب السياحي في البلاد والمدرجة ضمن مواقع التراث العالمي.

وسيتضمن المهرجان، الذي يمتد لنحو شهر، أكثر من 90 عرضا وعملا فنيا ضوئيا كبيرا في جميع أنحاء المدينة.

كما سيعرض المهرجان، الذى بدأ منذ تسع سنوات، أحداثا فنية وموسيقية أخرى، بما في ذلك حديث للمخرج الأمريكي أوليفر ستون، وظهور آخر للفنان ومصمم الغرافيك الأمريكي شيبرد فيري، الذي سيرسم جدارية شارع فنية ضخمة في وسط المدينة.

المصدر : رويترز
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