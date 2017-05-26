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شاهد: "زوج" رئيس وزراء لوكسمبورغ في صورة مع "السيدات الأوليات"

26/5/2017

تناولت الصحف الأجنبية الجمعة مشهد اصطفاف غوثيي غيستناي، وهو "مثلي الجنس" بجانب السيدات الأوليات لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"

لالتقاط صورة جماعية مع الملكة ماثليد، زوجة عاهل بلجيكا، الخميس، على هامش انعقاد قمة الناتو في بروكسل.

وشارك غيستناي بصفته "شريكا" لرئيس الوزراء في لوكسمبورغ، كزافيي بيتل.

وصادق برلمان لوكسمبورغ في يونيو 2014، على قانون يتيح الزواج لمثليي الجنس، إضافة إلى حق التبني.

يذكر أن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافي بيتل، تزوج في الجمعة 15 من مايو/أيار عام 2015، من صديقه البلجيكي  غيستناي.

وبهذا الزواج أصبح بيتيل أول مسؤول أوربي يعقد زواجا مثليا.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عدة صور للحدث باعتباره حدثا غير معتاد في المناسبات الرسمية الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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