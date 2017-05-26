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دراسة أمريكية: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض

26/5/2017

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن تناول مزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة 8 أمراض شائعة منها السرطان والسكري وأمراض القلب وكذلك "جميع المسببات الأخرى" للوفاة.

وفحص باحثون بيانات نحو 537  ألف شخص بالغ تراوحت أعمارهم بين 50  و71 عاما ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 في المئة مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25  % خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وقال كبير معدي الدراسة آراش اعتمادي من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان "تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة".

وقال اعتمادي في رسالة بالبريد الإلكتروني "وجدنا أيضا أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاما يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل."

ومن أجل وضع الدراسة، تابع الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أمريكية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا. وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم وكذلك استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء.

وشملت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

المصدر : رويترز
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