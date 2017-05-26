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بالصور: قرية الثعابين للعلاج من الأمراض

26/5/2017

يتوافد الزوار إلى قرية "قرق بينار" والتي يطلق عليها السكان "قرية الثعابين" بولاية بايبورت شمال شرقي تركيا، لمشاهدة الثعابين واستخدامها أحيانا في الاستشفاء من عدد من الأمراض.

ويقوم بعض سكان القرية بالقبض على الثعابين التي تخرج من جحورها في الأسبوع الأول من مايو/أيار، ويبلغ طول الواحد منها بين 30 و50 سم، وتوضع في عبوات بلاستيكية حتى الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، لتقديمها لخدمة الزوار الذين يعتقدون بفوائدها الصحية.

وتبعد القرية التي يطلق عليها سكان المنطقة اسم "قرية الثعابين" عن مركز بايبورت حوالي 30 كيلومترا، ويزداد اهتمام الزوار بها مع حلول فصل الربيع من كل عام.

وقال مختار القرية أشقين باتماز، إن الثعابين تظهر في مايو/ أيار وتختفي بعد مرور 15 يوما على ظهورها.

وأضاف أن هذا النوع من الثعابين بدأ ينتشر في العديد من الولايات التركية وفي خارج البلاد أيضا.

من جهته قال المواطن التركي أتيلا غوزال، الذي يزور القرية لمشاهدة الثعابين، إن لديه فضولا لرؤيتها.

ولفت إلى أنه قرر زيارة القرية بعد أن كان يسمع بشهرة أفاعيها.

وأضاف "عندما رأيت صفاء الجو قررت زيارة القرية، ولأول مرة في حياتي ألمس الثعبان".

المصدر : الأناضول
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