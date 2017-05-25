البث الحي
منوعات

شاهد: علاج حروق الجلد باستخدام أسماك البلطي

25/5/2017

توصل باحثون في البرازيل إلى أن قشور أسماك البلطي تساعد في تخفيف آلام ضحايا الحروق.

وبحسب الأبحاث التي أجريت فإن قشور البلطي تحتوي مواد الكولاجين وهي بمثابة البروتين الذي يساعد في شفاء الجلود البشرية من الحرق ويسعى الباحثون لاستخدام جلود البلطي في المستشفيات العامة بالبرازيل بدلا من ضمادة الشاش التي توضع على الحروق وفي الغالب تكون مؤلمة للمريض.

وتتوافر أسماك البلطي في أنهار البرازيل ومزارعها بوفرة.

ووجد العلماء في جامعة سيارا الاتحادية في شمال البرازيل أن جلد البلطي يحتوي الرطوبة والكولاجين الكافيتين لمقاومة الأمراض في بشرة الإنسان.

وقال الباحثون البرازيليون إن العلاج بجلود البلطي يمكن أن يعجل الشفاء لعدة أيام وأوفر ماديا بكثير من أنواع أخرى من العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون (رويترز)