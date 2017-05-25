شاهد: علاج حروق الجلد باستخدام أسماك البلطي

توصل باحثون في البرازيل إلى أن قشور أسماك البلطي تساعد في تخفيف آلام ضحايا الحروق.

وبحسب الأبحاث التي أجريت فإن قشور البلطي تحتوي مواد الكولاجين وهي بمثابة البروتين الذي يساعد في شفاء الجلود البشرية من الحرق ويسعى الباحثون لاستخدام جلود البلطي في المستشفيات العامة بالبرازيل بدلا من ضمادة الشاش التي توضع على الحروق وفي الغالب تكون مؤلمة للمريض.

وتتوافر أسماك البلطي في أنهار البرازيل ومزارعها بوفرة.

ووجد العلماء في جامعة سيارا الاتحادية في شمال البرازيل أن جلد البلطي يحتوي الرطوبة والكولاجين الكافيتين لمقاومة الأمراض في بشرة الإنسان.

وقال الباحثون البرازيليون إن العلاج بجلود البلطي يمكن أن يعجل الشفاء لعدة أيام وأوفر ماديا بكثير من أنواع أخرى من العلاج.