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شاهد: عجوز صينية تقفز بالمظلة من ارتفاع 4 آلاف متر

25/5/2017

تحدت عجوز صينية في السبعين من عمرها المفهوم التقليدي لنمط حياة المسنين عندما قفزت بالمظلة من ارتفاع 4 آلاف متر.

وتوجهت "تسو شوفن"، وهي من مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، إلى مقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد مع حفيدتها لتجربة القفز بالمظلات خلال عطلة عيد العمال لهذا العام.

وقالت الجدة "حفيدتي اقترحت القفز بالمظلة العام الماضي، لذلك ذهبت معها هذا العام دون إخبار ابني، شعرت بالهدوء التام، حتى فتحوا باب الطائرة، شعرت بأن وجهي قد تشوه من قوة الرياح، كما لو كنت ذاهبة للقفز في حفرة عميقة".

وقد فوجئ نجل "تسو" عندما علم بمغامرة والدته بعد ذلك.

وقال نجلها، صن شينغبين: "حتى أشخاص في مثل عمري قد لا يجرؤون على محاولة ممارسة هذا النوع من الرياضة الشاقة، أنا مندهش حقا وخائف".

ووفقا للخبراء، فإنه رغم أن القفز بالمظلة لا يشترط حدودا معينة للسن، فإنه يتطلب أن يكون المشاركون متمتعين بضغط دم مناسب، وأن تكون وظائف القلب سليمة، بالإضافة إلى المرونة البدنية، وهو ما كانت تتمتع به "تسو" التي كانت قد ذهبت لممارسة تدريبات بدنية منتظمة بعد تقاعدها.

وبعد نجاحها في القفز بالمظلة، وضعت الجدة هدفا آخر لحياتها بعد التقاعد، وهو الذهاب للغوص خلال عطلة الربيع في العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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