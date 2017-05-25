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شاهد: اعتقال شخصين بحوزتهما سم ثعابين بقيمة 11 مليون دولار

25/5/2017

قالت السلطات الهندية إنها ألقت القبض على رجلين بحوزتهما سم ثعابين تبلغ قيمته 700 مليون روبية (10.85 مليون دولار).

وقال مسؤول بالجمارك إن المتهمين جرى اعتقالهما بمدينة سيليغوري شرقي الهند، في عملية مشتركة بين قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك بالقرب من الحدود بين الهند ونيبال بعد وصول معلومات للسلطات بشأن محاولة تهريب السم.

وقال المسؤول إن المتهمين هما: فيجاي كومار أريا ومحمد نوساد علام، وكانا يحتفظان بالسم في قارورتين من الزجاج تحتويان ما يقرب من 2 كيلوغرام من سم الثعابين.

ويستخدم سم الثعابين في بعض العلاجات الخاصة بالسرطان وأغراض طبية أخرى.

ويعد تهريب وصيد الثعابين والأفاعي أمرا شائعا في الهند، حيث يرتفع هناك الطلب على سم الثعابين وجلودها، بسبب ارتفاع أسعارهما في السوق غير المشروعة عالميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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