نصائح لكبار السن عند شراء منزل

بعد الخمسين، ينبغي على الأشخاص الذين يبحثون عن شقة أو منزل التأكد من أن المسكن سيناسبهم بعد عشرسنوات أوعشرين أو ثلاثين سنة. فمن المحتمل ألا يتمكنوا من الحركة بسهولة.

ما هي الشروط التي يجب توافرها لتسمح لهم بالعيش في منزل لأطول فترة ممكنة؟ لدى المنظمات الخبيرة بعض المعلومات بخصوص ما الذي تبحث عنه إلى جانب العراقيل الواضحة وعتبات الأبواب العليا والسلالم المرتفعة.

السلالم: يمكن تركيب مصعد على شكل كرسي بسهولة بالكثير من بيوت السلالم المنزلية، باستثناء الملتوية، والضروري أن يكون عرض السلم 70 سنتيمترا على الأقل. ويجب أن يكون عرض السلم كافيا لمنع التعثر.

الأبواب والنوافذ: ينبغي أن يكون عرض الأبواب 80 سنتيمترا على الأقل للسماح بمرور المشايات والكراسي المتحركة والنقالات.

وينبغي أن تكون هناك مساحة كافية أمام الأبواب تسمح بالاستدارة والمناورة؛ على الأفضل مساحة بين 1.2 و1.5 متر مربع. ومن المهم أن تكون الأبواب والنوافذ سهلة الفتح والإغلاق.

ويجب أن تكون النوافذ منخفضة بما يكفي للسماح للمرء بالنظر إلى الخارج في راحة وهو جالس، بحسب الاتحاد الوطني الألماني لمنظمات المواطنين من كبار السن.

التركيبات الكهربائية: يجب أن تكون المنافذ الكهربائية التي غالبا ما تستخدم على ارتفاع 70 سنتيمترا من الأرض. حتى إن بعض الخبراء ينصحون بأن تكون على ارتفاع 85 سنتيمترا.

وعندما تتراجع قوة الذراع مع التقدم في العمر، من الجيد أن يكون لديك مصاريع آلية. ويجب أن تكون مقابض النوافذ ومفاتيح التحكم في الحرارة على ارتفاع يسهل الوصول إليه، بحسب الاتحاد الوطني الألماني لمنظمات المواطنين من كبار السن.