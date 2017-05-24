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طلاب أتراك يبتكرون آلية للحصول على الماء الساخن من الثلاجة

24/5/2017

استطاع ثلاثة طلاب أتراك في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا، ابتكار آلية لإنتاج الماء الساخن من الثلاجات والمبردات.

وأطلق الطلاب الثلاثة الذين تلقّوا دعماً من مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية(توبيتاك)، على مشروعهم اسم "إنتاج الماء الساخن عبر استخدام الثلاجة"، وتمكّنوا عبر الآلية من رفع درجة حرارة الماء إلى مستوى 53 درجة.

وبفضل الآلية المبتكرة الذي يتم توصيلها بمكثّف الثلاجة من الخلف، تمكّن الطلاب من رفع حرارة الماء إلى 53 درجة، إضافة إلى توفير استهلاك الثلاجة للطاقة الكهربائية بنسبة 20 %.

وتمكّن الطلاب إسماعيل جان تومبول واغمن كولغلي وجنغيز دميرتاش، بإشراف مدرسهم كورشات إرتونا، من إنجاز المشروع خلال أسبوعين.

وقال المدرس إرتونا، إنّ مكثّف الثلاجة يقوم بتحويل الغاز إلى سائل، مستفيداً من حرارة المحرك، وبالتالي يوّلد الطاقة المطلوبة لعمل الثلاجة.

 واضاف إرتونا أنّ الآلية المبتكرة تقوم بتجميع الحرارة المحتبسة في شبكة المكثّف، وضخها إلى الإناء الذي يحتوي على قرابة 10 ليترات من الماء.

وأشار إرتونا أنّ عملية التسخين يتطلب مدة زمنية تقارب الساعتين، وأنّه يعتزم تضخيم الآلة للحصول على الماء الساخن بمدة زمنية أقصر.

المصدر : الأناضول
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