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طبيب يصبح أبا لـ 19 طفلا من مريضاته !

24/5/2017

كشف معهد طبي في هولندا أن طبيبا متخصصا في الخصوبة خصب بويضات العشرات من مريضاته بحيواناته المنوية فأصبح أبا لما لا يقل عن 19 طفلا.

وذكر المعهد الليلة الماضية أنه تم التأكد من تطابق الحمض النووي "دي.إن.إيه."

وكان الطبيب جان كاربات، الذي توفي أبريل في نيسان/أبريل، يمتلك مستوصفا في الفترة من 1980 وحتى 2009 . وكانت أمهات وأطفالهن اشتبهوا في أن الطبيب استخدم حيوانته المنوية، واعترف هو بنفسه في مقابلات أنه خصب 60 بويضة.

وتَوَجه 23 شخصا للمعهد لإجراء اختبارات أبوة.

وكان يتعين عليهم مقارنة الحمض النووي الخاص بهم بأطفاله الرسميين بعدما رفض كاربات الخضوع للاختبار خلال حياته ورفضت أرملته طلبات لاختبار أغراض مثل فرشاة أسنانه وماكينة الحلاقة.

ووفقا للمعهد، فإن الاختبار باستخدام أحد أطفاله المعترف بهم رسميا كشف 19 مطابقة.

وستقرر المحكمة في الثاني من يونيو حزيران ما إذا كان يتعين على أرملته تسليم الفرشاة والماكينة لمزيد من التحليل. 

المصدر : الألمانية
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