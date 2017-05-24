شاهد: نقل سرير توت عنخ آمون "الذهبي" إلى المتحف الكبير

تم نقل السرير الجنائزي الذهبي الخاص بالملك الفرعوني الأشهر "توت عنخ آمون" من المتحف المصري وسط القاهرة إلى المتحف الكبير قرب أهرامات الجيزة غربي العاصمة.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية، الثلاثاء في بيان أن عملية النقل تأتي في إطار المشروع المشترك بين وزارة الآثار ووكالة التعاون الدولي اليابانية بهدف ترميم وصيانة وتغليف ونقل 71 قطعة أثرية من المتحف المصري إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير.

وأشارت وزارة الآثار المصرية إلى أن أعمال تغليف السرير استمرت 9 ساعات، وأنه قد تم وضعه في صندوقين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، مبطن بخامات ماصة للاهتزاز.

ونقل البيان عن طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، قوله، إن جميع أعمال التوثيق العلمي والترميم الأولي تمت على السرير، قبل التغليف، وذلك لضمان سلامة الأثر أثناء عملية النقل.

وأوضح أن السرير مصنوع من الخشب المغطى برقائق الذهب على هيئة أحد الآلهة عند المصريين القدماء ويرمز لها في صورة سيدة برأس لبؤة جالسة على العرش أو واقفة" .

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا في 2018، وسيكون مبنيا على مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وتم حصرها بالكامل، حتى يتم عرضها لأول مرة وعددها يزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية ،وفق بيانات وزارة الآثار المصرية.

وتكتسب مجموعة توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الـ18 في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م.) أهمية كبيرة بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة في 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.