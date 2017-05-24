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شاهد: ما فعله معلمون لطفل يتيم ذهب وحيدًا لاستلام شهادة تفوقه

24/5/2017

تداول نشطاء على يوتيوب، مقطعًا إنسانيًا مؤثرًا يرصد رد فعل معلمين في إحدى المدارس تجاه طفل بالصف الأول الابتدائي، يتيم الأبوين، ذهب لاستلام شهادة تفوقه وحيدًا.

وأظهرت اللقطات طفلًا يعيش أجواء من الفرحة بعدما قرر معلموه في مدرسة البيان الأهلية بمحافظة طريف شمالي المملكة العربية السعودية، الاحتفال بنجاحه وتفوقه ومشاركته اللحظة في لفتة إنسانية طيبة.

وعانق المعلمون الطالب الصغير وشملوه بالعطف والحب والحنان حتى لا يشعر بالوحدة في هذا اليوم المميز لاسيما مع وجود أولياء أمور بقية الطلاب، بينما جاء هو منفردًا.

وأقام المعلمون حفلًا للطفل اليتيم المتفوق بالمدرسة وأخذوا يتراقصون معه احتفالًا بالنجاح، في مشهد إنساني تفاعل معه الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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