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شاهد: غواص يتفاجأ بسمكة غريبة تنظّف رأسه

24/5/2017

رصد مقطع مصور التقط في جزيرة بالي الإندونيسية، لقطات غريبة جدًا لسمكة فاجأت غواصا برغبتها في تنظيف رأسه فتوقف عن الحركة تلبيةً لرغبتها.

ونشرت قناة "فريال هوغ" على يويتوب، اللقطات التي ظهر فيها الغواص ثابتًا في القاع مستسلمًا لسمكة من نوع أسماك الريمورا وهي تقوم بتنظيف رأسه وأذنيه بشكل غريب وعجيب.

وعلق ناشر الفيديو "عندما حامت سمكة الريمورا فوق رأس صديقي، ورأينا رغبتها الملّحة في مساعدته على تنظيف رأسه، قرر صديقي التوقف عن الحركة لتبدأ السمكة في التنظيف".

والريمورا سمكة لاصقة من فصيلة الأسماك اللشكية التي تتبع رتبة الفرخيات من طائفة الأسماك العظمية، ويطلق عليها "القملة" و"قملة القرش" و"الفتلة"، وتتميز بتحول زعانفها الظهرية إلى ممصّات تساعدها على الالتصاق بحاملها.

وهذا الحامل يتمثل في مجموعة متنوعة من الحيوانات تُسمى العائل وأغلبها سمك القرش وبعض أنواع الأسماك الكبيرة والحيتان والسلاحف البحرية، وتقوم الريمورا بتخليص العائل من الطفيليات الخارجية.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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