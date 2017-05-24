شاهد: سائق يفقد السيطرة على شاحنته على طريق سريع

فقد سائق السيطرة على شاحنته على أحد الطرق السريعة في المكسيك بعد أن أصيبت الفرامل الخاصة بها بعطب.

ووصلت سرعة الشاحنة الضخمة إلى أكثر من 160 كيلومترا.

ونشرت الشرطة المكسيكية مقطع فيديو تم تصويره من سيارة خاصة بها وهي تتبع الشاحنة على الطريق. ورصدت أجهزة الشرطة الشاحنة، التي كانت تحمل 15 طنا من الورق، بينما كان الدخان يخرج منها.

وتمكن السائق من الخروج بالشاحنة إلى جانب الطريق مخلفة وراءها سحابة كثيفة من الغبار قبل أن تتوقف تماما وهي على جانبها.

وأظهر المقطع السائق وهو يخرج من الشاحنة بدون أن يصاب في الحادث.