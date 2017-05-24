شاهد: رياضة جو جتسو القتالية تجتذب الأردنيات

تشهد العاصمة الأردنية عمان انتشارا متزايدا لرياضة الجو جتسو القتالية البرازيلية بين السيدات.

وتتدرب السيدات والفتيات على القتال وخوض مباريات ضد منافسين من الرجال، يسيطرون على هذه الرياضة.

وجو جتسو رياضة من فنون الدفاع عن النفس اعتمادا على شل حركة الخصم وإسقاطه. وترتكز هذه الرياضة على فرضية أساسية مفادها أنه بإمكان شخص أضعف أن يهزم خصما أقوى منه جسمانيا عن طريق تقنيات معينة تجعل تأثيره أقوى.

وانتشرت النسخة الحالية من هذه الرياضة في أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما فاز لاعب الفنون القتالية المختلطة رويس غريسي بالعديد من البطولات القتالية الأساسية في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين شقت تلك الرياضة طريقها إلى دول العالم وظهرت في العديد من المراكز التي تُدرب الراغبين على ممارستها في الأردن خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة.

وقالت إحدى المتدربات وتدعى تمارا الزعبي إنها تعرفت على هذه الرياضة لأول مرة عندما أوصلت ابنها للتدريب عليها قبل بضع سنوات. وفي ذلك الوقت خشيت من التدريب على تلك اللعبة نظرا لعدم مشاركة نساء فيها.

ومنذ شهر قررت تمارا الزعبي التدريب على ممارسة تلك الرياضة وقالت إنها شعرت بأنها أقوى وأكثر ثقة في نفسها منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من وفرة مراكز التدريب على جو جتسو في الأردن فإن نساء قليلات فقط اخترن المشاركة في التدريب على اللعبة نتيجة لخشية النساء من ردود الفعل السلبية في مجتمعاتهن.