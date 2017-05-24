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منوعات|أستراليا

شاهد: ثور يدهس متسابقًا ويتركه بكبد ممزق وبنكرياس تالف

24/5/2017

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات صادمة ترصد لحظة تمزيق ثور عملاق كبد متسابق أمام المتفرجين، خلال التنافس في بطولة بول رايدرز للمحترفين في مدينة روكهامبتون الأسترالية.

وتعرض المصارع روهان مركام (24 عامًا) لإصابات خطيرة وتمزق شديد في الكبد، وتلف في البنكرياس، بعدما دهسه الثور الغاضب الذي يطلق عليه اسم "مونزين" أمام حشود المتفرجين.

ولم ينجح المتسابق -الذى احتل المركز الـ85 عالميًا- في المكوث على ظهر الثور لأكثر من 10 ثوان قبل أن يتعثر ويسقط على الأرض ليدهسه الحيوان الضخم أمام الجماهير، وينقل إلى مستشفى روكهامبتون في حالة خطيرة، ثم إلى مستشفى بريسبان الملكي.

وبالرغم من إصاباته الشديدة، تمكن المصارع من النهوض والسير متعثرًا لبضع خطوات بعد الدهس؛ لكنه سقط على الأرض مغشيًا عليه بعد ثوان معدودة قبل نقله إلى المستشفى، وكتب روهان عبر فيسبوك، أنه مصاب بتمزق في الكبد من الدرجة الرابعة، وأنه يتألم بعض الشيء.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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