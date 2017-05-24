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شاهد: تأخرت حقائبهما بالمطار فقدما استعراضًا فوق سير الأمتعة

24/5/2017

نشرت قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب لقطات لزوجين أمريكيين قررا كسر ملل الوقت أثناء انتظارهما لحقائبهما عند السير الخاص بالأمتعة في المطار.

وأظهر الفيديو زوجين أمريكيين حاولا الترفيه عن أنفسهما وكسر ملل الانتظار، فقدما استعراضًا ممتعًا فوق السير الخاص بخروج حقائب المسافرين في المطار بمدينة براغ التشيكية.

وظهر الزوجان اللذان يبدو أنهما رياضيان، وهما يؤديان عرضهما بثبات وبراعة واتزان وتحكم، ما أدهش الموجودين ودفع اثنين آخرين لتقليدهما وخوض التجربة فوق السير بوضع مختلف، لحين خروج الأمتعة التي يبدو أنها تأخرت كثيرًا.

وعلق ناشر الفيديو "هكذا يرفه المصارعون الأمريكيون عن أنفسهم لتمرير الوقت.. كنا ننتظر أمتعتنا في المطار حين رأينا تلك الحيلة لأول مرة"، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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