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شاهد: أخطر حيل اختطاف الأطفال في مصر

24/5/2017

حصد مقطع مصور يرصد لحظة تعرض سيدة وطفلها لأخطر حيل عصابات اختطاف الأطفال في مصر، نحو 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين على نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت سيدة مصرية على حسابها بفيسبوك، لقطات صادمة رصدتها كاميرا مراقبة داخل أحد محلات البقالة بمدينة الإسكندرية، تعرض محاولة اختطاف ابنها أثناء شرائها بعض الأشياء، وتعرضها لعملية تمويه من عصابة لتشتيت انتباهها لحين الانتهاء من عملية الاختطاف.

وظهرت الأم وطفلها وحدهما في مدخل البقالة ثم امتلأ المحل بشكل مفاجئ بعدد من النساء، وحاولت إحداهن إلهاء الأم عن طفلها وتشتيت انتباهها وكأنها تحاول سرقة الأم التي اشتبكت معها بالفعل ودخلت في مشادة كلامية وكادت تنجح الخطة.

ولكن لحسن حظ الأم أنها استعادت تركيزها سريعًا ولاحظت اختفاء ابنها وبدأت تبحث عنه بجنون، لتفاجأ أن إحداهن قامت بسحبه للخلف وتمريره بمساعدة طفلة أخرى صغيرة أثناء الاشتباك، في محاولة للخروج به واختطافه والهروب من المكان، وبمجرد أن رأته الأم خلف السيدة جذبته بقوة وغادرت المكان على الفور.

ونشرت الأم تفاصيل الحادث عبر صفحتها على فيسبوك، ونشرت اللقطات التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة خلال يومين، كما حصدت أيضًا أكثر من 5 ملايين مشاهدة أخرى خلال أقل من يوم واحد، بعدما نشرها أحد الصحفيين على صفحته بموقع فيسبوك.

وقدم ناشر الفيديو تحليلًا وافيًا للحادث، محذرًا من أخطر حيل عصابات خطف الأطفال في مصر من أجل تجارة الأعضاء لاسيما مع اقتراب شهر رمضان والأعياد وهي مناسبات يكثر فيها الزحام وتسهل فيها عمليات الاختطاف.

المصدر : الجزبرة مباشر + فيسبوك
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