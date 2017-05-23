22 ساعة .. الصيام بالدول الإسكندنافية

يصوم المسلمون في الدول الإسكندنافية، أطول فترة طوال أيام شهر رمضان المبارك، هذا العام.

وبحسب تقويم رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، فإن المسلمين سيصومون نحو 22 ساعة في مدن كيرونا السويدية، وترومسو النرويجية، وريكيافيك الأيسلندية، في 21 يونيو حزيران الذي يوافق الانقلاب الصيفي ويعد أطول نهار في السنة.

والانقلاب الصيفي قد يحدث بين 20 و23 يونيو من كل عام في نصف الكرة الشمالي، وبين 20 و23 ديسمبر من كل عام في نصف الكرة الجنوبي، ويكون يوم الانقلاب الصيفي الأطول نهارا والأقصر ليلا في العام بأكمله.

وقال مسؤول مسجد فيتجا الكبير بالعاصمة السويدية ستوكهولم، جاهد كولاي، إنهم سيصومون 20 ساعة و8 دقائق في المدينة، بين 15 و20 رمضان.

ولفت إلى أن المسلمين "لا يواجهون صعوبة" في الصيام بالسويد، رغم فترة الصيام الطويلة، بسبب الطقس اللطيف.

من جهتها قالت برّين بكتاش، مشرفة الأنشطة النسوية في المسجد الذي تديره رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، إنهن ينظمن مأدبات إفطار جماعية في رمضان.

كما أشارت إلى تنظيم حلقات لتلاوة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلا عن أداء صلاة التراويح بشكل جماعي.