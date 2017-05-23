شاهد: اكتشاف قطعة زمرد عملاقة في البرازيل

اكتشفت في البرازيل قطعة زمرد عملاقة يبلغ طولها 1.3 متر وتزن 794 كيلوغراما.

وعثر على الحجر الكريم العملاق على بعد 200 مترا تحت سطح الأرض في منجم كارنايبا بمقاطعة بينوباكو في شهر أبريل/نيسان.

وبيع الحجر العملاق لشخص رفض الإفصاح عن اسمه أو إجراء مقابلات معه لأسباب أمنية، كما لم يكشف عن المبلغ الذي دفعه لشراء قطعة الزمرد العملاقة.

وقال مارسيو جاندير، محامي المشتري، إن عملية التوثيق لعملية الشراء قد اكتملت، وأوضح أن مالك القطعة حصل على التراخيص اللازمة للسفر في جميع أنحاء البرازيل حيث ينوي عرض الحجر العملاق في المتاحف والمكتبات.

وتعد هذه القطعة العملاقة هي الثانية من نوعها التي يتم اكتشافها في هذه المنطقة، فقد سبق اكتشاف قطعة سابقة عام 2001 لكنها كانت أقل وزنا بكثير، حيث كانت تبلغ 20 كيلوغراما، غير أن ثمنها بلغ 310 مليون دولار.

وكانت هذه القطعة قد نقلت إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وأصبحت محل نزاع قانوني بين البرازيل والولايات المتحدة، انتهى عام 2015 ببقائها في الولايات المتحدة.