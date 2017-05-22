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شركات صينية تستنفر جهودها لتزويج موظفيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
22/5/2017

تلبية لدعوة من شبيبة الحزب الشيوعي الحاكم، بدأت شركات في الصين، ممارسة ضغوط على موظفيها غير المتزوجين لحثهم على الزواج.

ومن بين الأساليب المتبعة، تنظيم حفلات تعارف جماعية في الحدائق والملاعب، وإلزام الموظفين والموظفات بالحضور، حسب صحيفة "غلوبال تايمز"، إحدى وسائل الإعلام التابعة للحزب الشيوعي.

ووصل الأمر إلى حد إجراء "تفقد" لضمان مشاركة أكبر في حفلات التعارف.

ويبلغ عدد غير المتزوجين في الصين نحو 200 مليون، حسب أرقام العام 2015؛ ما يشكل مصدر قلق على مستقبل شباب البلاد، وفق مسؤولين صينيين.

ويعزف الشباب عن الزواج لأسباب مختلفة منها طول أمد الحياة الدراسية، والصعوبات المادية.

وأطلق اتحاد الشباب الشيوعي التابع للحزب الحاكم، الأسبوع الماضي، برنامجا للمساعدة على الزواج.

وأعلن الاتحاد أنه سيساعد الراغبين بالزواج، قبل تقدمهم في العمر، من خلال خدمات إرشادية وتوفير سبل التعارف، فضلا عن شرح الجوانب الإيجابية للزواج عن طريق الإعلام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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