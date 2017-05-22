شاهد: يعزف الغيتار بينما يلعب بكرة القدم فوق حبل مشدود

نشرت قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب، لقطات مثيرة جدًا لشاب برازيلي وهو يؤدي 3 مهمات صعبة في آن واحد، إذ يستعرض مهاراته الكروية وهو يمشي فوق حبل رفيع مشدود بينما يعزف الغيتار!

وأظهر الشاب قدرة غير عادية على التركيز والتحكم والاتزان، وظهر وهو يحمل غيتاره وكرة القدم ثم بدأ بالمشي فوق الحبل وأخذ يلعب بالكرة ويركلها لأعلى عدة مرات بينما يعزف على الغيتار.

وتم تصوير الفيديو في ديادما بالعاصمة البرازيلية ساو باولو، وعلق ناشر الفيديو "يمكنني بالكاد حمل القهوة والهاتف معًا أثناء المشي على الأرض، بينما هذا الرجل يلعب بالغيتار ويركل الكرة فوق حبل مشدود!".

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت معظم التعليقات متعجبة من كيفية أداء الشاب لـ3 مهمات صعبة في آن واحد.