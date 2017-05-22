البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: لحظة إنقاذ الشرطة لرضيع محبوس في سيارة

22/5/2017

نشرت صحيفة الصين الشعبية اليومية عبر صفحتها على يوتيوب، لقطات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لضباط شرطة ينقذون رضيعًا محبوسًا في سيارة.

وأظهرت اللقطات مجموعة من ضباط الشرطة في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وهم يكسرون نافذة سيارة مقفلة، لإنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وذكرت تقارير محلية أن والدي الطفل تركوه في السيارة وأغلقوها وذهبوا للتسوق، فيما سمع المارة بكاء الصغير وأشفقوا عليه من ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة ما قد يعرض حياته للخطر فقاموا باستدعاء الشرطة.

وهرع الضباط للمكان سريعًا وحالوا كسر النوافذ الأمامية للسيارة باستخدام أداة معدنية ثم قام أحدهم بإزاحة الزجاج بقدميه قبل أن يسحب الطفل الذي كان منهمكًا في البكاء من شدة ارتفاع درجة الحرارة.

وتم إنقاذ الطفل في الوقت المناسب بعدما قضى نحو 40 دقيقة محبوسًا داخل السيارة، وكان نائمًا حين تركه والداه وذهبا للتسوق، وحين استيقظ ووجد نفسه بمفرده تعالت صرخاته ودخل في نوبة بكاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)