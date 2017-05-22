شاهد: لحظة إنقاذ الشرطة لرضيع محبوس في سيارة

نشرت صحيفة الصين الشعبية اليومية عبر صفحتها على يوتيوب، لقطات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لضباط شرطة ينقذون رضيعًا محبوسًا في سيارة.

وأظهرت اللقطات مجموعة من ضباط الشرطة في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وهم يكسرون نافذة سيارة مقفلة، لإنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وذكرت تقارير محلية أن والدي الطفل تركوه في السيارة وأغلقوها وذهبوا للتسوق، فيما سمع المارة بكاء الصغير وأشفقوا عليه من ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة ما قد يعرض حياته للخطر فقاموا باستدعاء الشرطة.

وهرع الضباط للمكان سريعًا وحالوا كسر النوافذ الأمامية للسيارة باستخدام أداة معدنية ثم قام أحدهم بإزاحة الزجاج بقدميه قبل أن يسحب الطفل الذي كان منهمكًا في البكاء من شدة ارتفاع درجة الحرارة.

وتم إنقاذ الطفل في الوقت المناسب بعدما قضى نحو 40 دقيقة محبوسًا داخل السيارة، وكان نائمًا حين تركه والداه وذهبا للتسوق، وحين استيقظ ووجد نفسه بمفرده تعالت صرخاته ودخل في نوبة بكاء.