شاهد: كلب يقود سيارة أطفال

أظهر مقطع فيديو طريف كلبا يقود سيارة لعبة للأطفال، فيما بدا أحد الأطفال مندهشا بشدة من المشهد عندما وجد الكلب يقود السيارة بجواره.

وكانت الأم تحاول التقاط صورة لطفلها وهو في سيارته اللعبة التي يجرها والده، ليأتي الكلب بعربته مرتديا نظارة شمسية ويمنعها من التقاط الصورة في مشهد طريف.

وكان الفيديو قد نشر على حساب بعنوان NapkinApocalypse على موقع إنستغرام، وهو حساب تهتم صاحبته Courtney Jaedke بالحيوانات، وتشارك عددا من الصور والفيديوهات الطريفة عن الحيوانات التي تربيها في منزلها مع شريكها، كما أن كلبهما لديه حساب أيضا على نفس الموقع بعنوان Pamlovesferrariboys يحتوي على عدد من الصور والفيديوهات له.