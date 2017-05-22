شاهد: عراقي يهوى جمع علب التبغ الفارغة

رغم أنه يقول إنه لم يُدخن سيجارة في حياته فإن مصمم الديكور العراقي هدايت كريم زنكنة يهوى جمع علب التبغ (السجائر) الفارغة منذ أكثر من أربعة عقود.

وقال زنكنة إنه بدأ هذه الهواية منذ كان عمره 17 عاما، وتحديدا عام 1975، عندما وجد علبة تبغ ملقاة على الأرض لفتت انتباهه.

وخلال 42 عاما اقتربت مجموعة علب التبغ التي يحتفظ بها زنكنة، وهو من مدينة كركوك، من ثلاثة آلاف علبة من أنواع مختلفة.

وأكد أن كل علبة من مجموعته المتنوعة فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه أي علبة مكررة في المجموعة.

ومع اهتمامه بأي علبة تبغ فارغة ملقاة يطلب زنكنة دائما من أقربائه وأصدقائه أن يجلبوا له أي علب سجائر جديدة يعثروا عليها أثناء سفرهم للخارج. ولديه بعض علب السجائر من كوبا وأفغانستان والسويد والهند وإيران.

ويرجع تاريخ بعض علب التبغ الموجودة في مجموعة زنكنة إلى أربعينيات القرن الماضي، وشدد صاحب الهواية الغريبة على أنه لا يفكر في بيع أي علبة من مجموعته الثمينة أيا كان المبلغ المعروض عليه في مقابلها.

ورغم ضيق المكان في منزله وعدم تحقق حلمه، حتى الآن، فيما يتعلق بإقامة معرض لمجموعته في متحف محلي فإن زنكنة يواصل هوايته الخاصة بالبحث عن أي علبة سجائر أصلية جديدة لضمها لمجموعته التي تزيد باستمرار.