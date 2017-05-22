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منوعات|إسبانيا

شاهد: ثورهائج يحطم منزلًا بعد هروبه من مهرجان

22/5/2017

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، لقطات توقف القلوب لثورعملاق هائج يركض في أحد الشوارع الإسبانية مدمرًا أحد المنازل، بعد هروبه من مهرجان بمدينة فالنسيا.

ووقع الحادث المخيف خلال الاحتفالات بمهرجان الثور السنوي، وظهر "الوحش الضخم" هائجًا وطارد المئات في الشارع كجزء من تقاليد المهرجان، إذا يجب على السياح والمتسابقين والمشاركين في المهرجان تفادي نطحات الثيران.

وأثناء وقوف بعض السكان المحليين على جانبي الشارع لمشاهدة فعاليات المهرجان، قرر الثور فجأة الانضمام إليهم وتوجه نحوهم وأثار رعبهم، قبل أن يتوجه مباشرة إلى أحد المنازل ويدمر غرفة المعيشة.

وظهر الثور الهائج وهو يدمر الأثاث وعددا من الأطباق الصيني بقرنيه خلال أقل من دقيقة، كما تسبب في أضرار كبيرة للمنزل، وعلى الرغم من حالة الثور العدوانية وضخامة وزنه إلا أنه لم يصب أحد ونجا السكان بأعجوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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