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شاهد: تعذيب فأر بوحشية بوضعه في فوهة مدفع

22/5/2017

أظهرت لقطات مروعة قيام مجموعة من الأشخاص بمعاملة أحد الفئران بوحشية، عبر وضعه في أنبوب يشبه المدفع وإطلاقه في الهواء.

ويظهر الفيديو الذي شوهد آلاف المرات على فيسبوك، رجلا في مرآب يمسك بفأر من ذيله باستخدام كماشة، ثم يظهر مع رجل آخر وهما يحاولان إدخال الفأر داخل أنبوب عادم معدني بعنف شديد بعد ضربه على رأسه بأداة معدنية، وبعد ربط الأنبوب بمكبس ضغط تحول الأنبوب إلى ما يشبه المدفع، ليقوم أحد الرجلين بإطلاقه في الهواء، لينطلق الفأر من فوهة الأنبوب.

وناشدت السلطات المحلية في بريطانيا المواطنين الإبلاغ عن أية معلومات تتعلق بهوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وكذلك أية معلومات عن مكان تصويره.

وقال رئيس وحدة العمليات الخاصة المفتش مايك بوتشر: "هذه اللقطات مروعة للغاية. يبدو من الخلفية أن هؤلاء الرجال يعملون في مرآب. إنها ورشة عمل كبيرة. ونحن نأمل أن شخصا ما سوف يتعرف عليهم أو أن السكان الموجودين بالمنطقة سوف يقودوننا إليهم".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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