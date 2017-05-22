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منوعات|كندا

شاهد: أسد البحر يجذب فتاة ويسقطها في المياه

22/5/2017

حصد مقطع مصور لأسد البحر يجذب فتاة صغيرة ويسقطها في الماء، أكثر من 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين فقط على نشره بموقع يوتيوب.

ورصد مستخدم يدعى مايكل فوجيوارا، المشهد وقام بنشر اللقطات على صفحته بموقع يوتيوب، وظهرت فيه مجموعة من السياح يقفون بالقرب من رصيف ميناء ستيفيستون فيشرمان وارف في مدينة ريتشموند بكندا.

وظهر السياح وهم يطعمون أسد البحر فتات الخبز، وكانت بينهم فتاة صغيرة تستمتع بالمشهد في مرح وسرعان ما تحول للحظات مرعبة حين جلست الصغيرة على حافة الرصيف فانقض عليها الحيوان المائي خلسة من الخلف وجذبها من ثوبها وأسقطها في المياه.

وعلى الفور قفز رجل شجاع في المياه لإنقاذ الفتاة، وظهرت وهي تسير في فزع بجوار والدتها ولم تصب بأذى.

وكان أسد البحر قد حاول اجتذاب الصغيرة قبل وقوعها في الماء، وعلى ما يبدو أن الحيوان لم يرتح للون الثوب الذي كانت ترتديه الفتاة فقرر إسقاطها، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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